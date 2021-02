Video porno al posto delle info cittadine

ZURIGO - Il sito web di Pornhub è noto ai più. Ma sicuramente, considerati i contenuti piccanti, non è certo qualcosa che ci si aspetta di "incontrare" mentre si è a passeggio per strada.

Ci si può immaginare quindi lo stupore dei diversi passanti che hanno visto scorrere le immagini pornografiche su uno schermo informativo dalla città di Zurigo, martedì sera.

Considerato il numero di segnalazioni giunte a 20 Minuten, è chiaro che il "disservizio" si sia protratto per un tempo relativamente lungo. Tra 'altro in una zona della città che vede spesso il passaggio di bambini.

Insomma, una "birichinata" che più che far sorridere fa storcere il naso. E rischia di costare cara agli hacker che l'hanno messa in atto. Inevitabilmente, infatti, è scattata la denuncia. Il problema, come ovvio, una volta segnalato è stato prontamente risolto, anche se le immagini catturate dai passati promettono di diventare quantomeno virali.

Anche in Ticino - Episodi simili sono tutt'altro che isolati. Qualcosa del genere si era verificato nell'agosto del 2017 ad Arbedo Castione. Per la precisione sul pannello elettronico con schermo touch screen situato in stazione, dove solitamente si possono leggere informazioni di carattere generale sulla regione. In quel caso, la responsabilità dell'hackeraggio non era stata identificata.