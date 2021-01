La polizia se la balla al ritmo di Jerusalema

ZUGO - «A volte non ci vuole molto per affrontare la vita con un sorriso». È questa la motivazione che ha spinto la Polizia cantonale di Zugo a lanciarsi in un ballo di gruppo, effettuato al ritmo di Jerusalema, brano di Master KG e tormentone dell'ultimo anno. Il risultato, perlomeno visto con occhi di chi di coreografie capisce poco, è considerevole.

Quella intrapresa dagli agenti svizzero-centrali si chiama "Jerusalema Dance Challenge" e consiste nel replicare i passi resi popolari da una compagnia di danza dell’Angola. In modo da regalare alle persone di tutto il mondo «un senso di comunità quanto mai necessario durante l’isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19».

«Anche in questo periodo non facile per tutti noi come questo, forse riusciremo a strapparvi un sorriso», si legge a corredo del video che sta spopolando sul web. E come tutte le challenge, anche questa di conclude lanciando il guanto di sfida verso qualche "amico". In questo caso a essere invitate a mostrare il loro talento danzante sono le polizie di Svitto, Lucerna e Zurigo. Vedremo se il guanto verrà raccolto.