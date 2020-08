La scarpa di Federer? Su Ebay costa quasi 3'000 franchi

ZURIGO - La prima scarpa da ginnastica di Roger Federer sta vedendo il suo prezzo lievitare sulle piattaforme di vendita online, come ad esempio Ebay. Proprio qui si riesce a trovarla alla vertiginosa cifra di 2'999 dollari (l'equivalente di circa 2'700 franchi).

Originariamente chiamata "The Roger Centre Court", la scarpa è stata messa in commercio al prezzo di 310 franchi. I rivenditori, ora, arrivano a chiedere quasi 10 volte il prezzo originale. Poco dopo il suo lancio, ad esempio, era già disponibile su Ricardo per 1'499 franchi.

Sembra che nessuno sia disposto a pagare queste cifre per delle sneakers. I 2'999 dollari sono il prezzo "compralo subito", ma è anche possibile partecipare all'asta per aggiudicarsele. In questo caso l'offerta minima è di 1'599 dollari. L'asta è in corso da diversi giorni, ma finora non è stata fatta una sola offerta.

La prima serie di sneakers di Roger è stata prodotta in edizione limitata: solo 1'000 paia. Alla presentazione, tuttavia, Federer ha già annunciato che ce ne saranno altre.

Gli esperti ritengono che la collaborazione tra Federer e On abbia un grande potenziale. «La scarpa è un capolavoro e presto diventerà di culto come le Stan Smith di Adidas», assicura Thomas Ramseier, proprietario e CEO di Brandpulse, a 20 Minuten.

Secondo l'esperto di marketing sportivo, Rolf Gruber, Federer dovrebbe guadagnare circa un miliardo di franchi grazie al suo coinvolgimento in questa operazione.