La voce fuori dal coro: «Agli anziani fa bene uscire all'aria aperta»

LUCERNA - Malgrado l'epidemia di coronavirus gli anziani dovrebbero approfittare ogni giorno dell'aria aperta: lo sostiene Beat Villiger, decano della medicina sportiva elvetica e specialista di pneumologia.

«Un'attività sportiva adatta all'età è importante per il sistema cardio-circolatorio e per il metabolismo», afferma Villiger in un'intervista pubblicata oggi dalla SonntagsZeitung.

«Anche per la psiche è essenziale, come pure per una migliore difesa da malattie virali come infezioni influenzali e, probabilmente, anche Covid-19»

«È una legge della biologia che il sistema immunitario si indebolisca con l'età", prosegue l'ex direttore della clinica per i paraplegici di Nottwil (LU), «Sappiamo però che i seniores sportivi hanno più successo contro i normali virus dell'influenza: non sappiano ancora se questo valga pure per il Sars-CoV-2, ma in analogia con altri coronavirus si può presumerlo».

«Agli anziani viene raccomandato di rimanere a casa e di praticare sport nella propria palestra di fitness personale», osserva lo specialista. «ma quello che già per i giovani è difficile, nonostante tutta la fantasia, è praticamente impossibile per i vecchi. Quindi è meglio andare fuori e fare sport non lontano dalla propria abitazione. Con una grande eccezione però: se dovessimo vivere situazioni come in Italia o Spagna sarebbe meglio che anche i seniores elvetici praticassero sport a casa».

Villiger, che ha accompagnato in diverse olimpiadi gli atleti svizzeri quale responsabile medico, conclude dicendo che lo sport è riservato alle persone sane. Quindi chi è ammalato e guarisce deve aspettare un paio di giorni prima di tornare attivo.