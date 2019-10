Cristiano Ronaldo? No, un 25enne lucernese

TORINO - Non sarebbe la prima volta che Cristiano Ronaldo, camuffato, si mette a palleggiare in piazza per poi, pian piano, farsi riconoscere dai fan. Peccato che l’ultimo video simile che circola in rete sia un falso. O meglio, il protagonista non è Cristiano Ronaldo, ma un ragazzo svizzero.

L’idea è venuta a Ivan, 25enne di Lucerna, che grazie alla somiglianza con il giocatore è riuscito a ingannare più di una persona. «L’idea è nata questa estate, quando due ragazze mi hanno scambiato per il calciatore. Dopo aver scoperto la mia vera identità mi hanno detto che avrei dovuto fare qualcosa. E così ho pensato al famoso video in cui Cristiano Ronaldo a Madrid, camuffato, incanta i passanti».

Detto fatto, il lucernese si è posizionato in Piazza Castello a Torino, città della Juventus in cui milita il vero Cristiano Ronaldo, con tanto di barba e baffi, e ha cominciato a palleggiare. Incuriositi, i passanti hanno cominciato a fermarsi intorno a lui. L’ottimo montaggio del video ha poi fatto il resto, riuscendo anche a nascondere le capacità non proprio eccelse del ragazzo.

Nel frattempo il video ha totalizzato quasi quattro milioni di visualizzazioni su Youtube, anche se più di una persona aveva espresso qualche perplessità sull’identità del giocatore. Eppure su alcuni giornali ma soprattutto sui social media il video continua a girare come se si trattasse del vero Cristiano Ronaldo.