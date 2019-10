L'anno idrologico è stato decisamente secco

BERNA - Fatta eccezione per l'est della Svizzera, l'annata idrologica appena conclusa (1 ottobre-30 settembre) è risultata troppo secca in quasi tutto il Paese. Fiumi e laghi hanno spesso avuto livelli molto bassi, e i ghiacciai hanno continuato a ritirarsi.

Secondo il bilancio pubblicato oggi da SRF Meteo, nella parte occidentale dell'altopiano l'anno idrologico 2018-2019 è stato ancora più asciutto di quello precedente, marcato da una grande siccità estiva.

L'annata è risultata generalmente troppo secca nell'ovest e nel sud del Paese, mentre è stata troppo umida nell'altipiano e nelle Alpi orientali, nonché nei Grigioni centro-settentrionali. A Coira, ad esempio, le precipitazioni sono state il 25% superiori rispetto a un anno medio.

Secondo il servizio meteorologico della TV svizzero tedesca, sembra confermarsi la tendenza a fluttuazioni sempre più marcate da un anno all'altro.

La divisione Idrologia dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha detto all'agenzia di notizie Keystone-ATS che l'anno idrologico appena concluso è stato in generale caratterizzato dalla magra. Nel complesso, tuttavia, i regimi di fiumi, torrenti e laghi svizzeri non hanno raggiunto i livelli dell'estate e dell'autunno 2018.

I corsi d'acqua alpini hanno portato molta più acqua del solito a causa del forte scioglimento di neve e ghiacciai. Però attualmente i livelli di fiumi e laghi dell'altopiano centrale e occidentale e del Giura sono nettamente al di sotto dei normali livelli stagionali. I livelli delle acque sotterranee sono in parte normali e in parte bassi.

Malgrado le consistenti nevicate invernali, i ghiacciai hanno continuato a ridursi, sia in lunghezza che in volume. E secondo SRF Meteo un cambiamento di tendenza non è in vista: il trimestre estivo 2019 è stato il terzo più caldo di sempre.

Il motivo principale per cui l'anno idrologico dura da ottobre a settembre è dovuto al fatto che la neve che cade nel tardo autunno può di solito defluire solo l'anno successivo. Un calcolo teorico del contenuto d'acqua nella neve sarebbe troppo complicato.