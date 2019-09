Atti sessuali su minorenni «per curarle dal diavolo»

BERNA - Atti e rapporti sessuali per curare ragazze minorenni dalla possessione sataniche. Le accuse a un pastore della Chiesa Tamil di Berna arrivano da diverse ex-parrocchiane vittime delle attenzioni del 62enne residente a Köniz (BE) le cui testimonianze sono state raccolte dalla trasmissione della Srf Rundschau.

«Diceva che lo spirito maligno era dentro di me, nelle parti intime», racconta una di loro. Alcune ragazze sono state avvicinate da giovanissime: «Ho gli incubi ancora adesso», confessa un'altra molestata quando era solo 13enne, «ricordo per sempre il suo tocco sul mio corpo e le sue parole sussurrate all'orecchio».

Qualcuna, poi, si è anche innamorata, avendo con lui diversi rapporti sessuali consezienti: «A lui la mia età non importava», confessa la giovane, «diceva che il nostro era l'amore più puro che c'è e che non poteva essere sbagliato». L'accusato, però, nega le accuse: «Sono solo voci, io sono un uomo di Dio. Si facciano vedere e io pregherò per loro».

Il 62enne, riporta sempre Rundschau, è stato denunciato dalle autorità cantonali anche per una serie di illeciti legati al suo assegno di Assistenza che continua a ricevere malgrado sia attivo al 100% come pastore. Per ottenerlo, infatti, avrebbe consegnato una serie di documenti contraffatti.