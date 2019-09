Esercito e social media: «Un’opportunità per mantenere un dialogo con i giovani»

ZURIGO - L’opportunità «di raggiungere i giovani» e «di mantenere il dialogo come Esercito svizzero». È questo uno dei punti centrali sottolineati oggi dal capo Comando Istruzione dell'Esercito svizzero Daniel Baumgartner in occasione della tavola rotonda conclusiva della conferenza autunnale dell’Accademia militare.

I temi portanti dell’incontro andato in scena questa mattina davanti al pubblico dell’Auditorium Maximum del PF di Zurigo sono stati la trasparenza e le reti sociali, dal punto di vista delle opportunità e dei rischi.

La sfida delle fake news - Il professor Vincent F. Hendricks, direttore del Center for Information and Bubble Studies a Copenaghen, nella sua relazione ha affrontato il tema del business per catturare l'attenzione degli utenti e la tematica della gestione delle «fake news» nell'epoca digitale, che costituiscono un una sfida importante nella realizzazione della trasparenza.

Reto Müller, docente di diritto pubblico all'Università di Basilea e al PF di Zurigo, ha invece discusso dei diritti democratici fondamentali della libertà dei mezzi di comunicazione, della libertà d'informazione e di quella d'espressione e sugli ambiti conflittuali che ne derivano in relazione ai social media.

Punti di vista “pratici” - A questi due interventi di carattere scientifico hanno fatto seguito quattro prospettive basate sulla pratica. Ladina Heimgartner, direttrice della Radiotelevisiun Svizra Rumuntscha e vice direttrice generale della SRG, ha spiegato l'importanza dei social media e della trasparenza dal punto di vista dei media tradizionali.

In qualità di rappresentante del mondo economico, Karin Baltisberger, responsabile Affari digitali Mobiliare Svizzera, ha illustrato in quali punti il potenziale di una comunicazione trasparente nei social media rimane inutilizzato. Il colonnello Juanita Chang, Chief of Public Affairs dello U.S. Army, Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), ha parlato della gestione dei social media da parte dell'esercito statunitense nelle zone di crisi. Infine Doris Fiala, consigliera nazionale PLR illustrato i rischi e le opportunità in relazione ai social media dal punto di vista di una rappresentante politica.