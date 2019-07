Oltre 800mila svizzeri vogliono lavorare di più

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Lavoro: Sono occupato al 100% e va bene così Sono occupato al 100% ma vorrei lavorare di meno Sono occupato a tempo parziale e va bene così Sono occupato a tempo parziale, ma vorrei lavorare di più Sono disoccupato e non sto cercando lavoro Sono disoccupato e sto cercando lavoro [{"keyQ":"q_56fwur"}] Vota Risultati Lavoro: Sono occupato al 100% e va bene così 34% (58 voti) 34% Sono occupato al 100% ma vorrei lavorare di meno 29% (50 voti) 29% Sono occupato a tempo parziale e va bene così 16% (28 voti) 16% Sono occupato a tempo parziale, ma vorrei lavorare di più 9% (15 voti) 9% Sono disoccupato e non sto cercando lavoro 4% (6 voti) 4% Sono disoccupato e sto cercando lavoro 8% (14 voti) 8% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1382201,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"843378","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_56fwur":{"a":{"a_2esu3n":"Sono occupato al 100% e va bene così","a_1icbpq":"Sono occupato al 100% ma vorrei lavorare di meno","a_5rg4m":"Sono occupato a tempo parziale e va bene così","a_lqwuke":"Sono occupato a tempo parziale, ma vorrei lavorare di più","a_jy0hng":"Sono disoccupato e non sto cercando lavoro","a_nubi06m":"Sono disoccupato e sto cercando lavoro"},"q":"Lavoro:","t":"0"}}}

BERNA - Ammontava a 830 mila, nel 2018, il potenziale di forza lavoro inutilizzato in Svizzera. Questo numero è costituito da 356 mila sottoccupati, 231 mila disoccupati e 243 mila facenti parte della «riserva di persone» (persone alla ricerca di un lavoro, ma non immediatamente disponibili e viceversa).

Paragonabili a quasi 300 mila disoccupati - Dai dati forniti dall'Ufficio federale di statistica è emerso che il volume di lavoro che i sottoccupati sarebbero stati disposti a fornire, addizionato a quello dei disoccupati, corrisponde a una mancanza di lavoro pari a 299 mila posti a tempo pieno.

Fino a 20 ore in più alla settimana - I sottoccupati sono occupati a tempo parziale che desiderano lavorare di più e sono a disposizione per farlo. Stando alla rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), nel 2018 quasi la metà di questi (il 47,5%) avrebbe voluto lavorare dieci ore in più alla settimana. Per il 21,4% di loro la durata di lavoro supplementare desiderata ammontava addirittura a più di 20 ore alla settimana.



Tasso di sottoccupazione più elevato - Nel confronto europeo, la Svizzera presenta sia un tasso altissimo di occupati a tempo parziale (38,8%) sia il maggior tasso di sottoccupati: nel 2018 il 7,0% delle persone attive del nostro Paese era sottoccupato e avrebbe quindi voluto lavorare di più.



Anche la Spagna (5,6%), Cipro (5,4%) e la Grecia (5,2%) presentano tassi di sottoccupazione elevati rispetto alla media dell’UE28, pari al 3,4%. In tutti i Paesi dell’UE e dell’AELS, tranne la Romania, il tasso di sottoccupazione delle donne è superiore a quello degli uomini.



Prevalentemente donne nella riserva di persone - Sempre nello stesso anno preso in esame il 10,8% delle persone non attive rimpolpavano le fila della riserva di persone (243 mila persone): 185 mila persone erano disponibili per un lavoro pur non essendone attivamente alla ricerca e 58 mila stavano attivamente cercando lavoro, ma non erano a disposizione per iniziarlo nelle due settimane immediatamente successive.

Anche in questo caso la maggioranza della riserva di persone è formata da donne, ovvero il 58,9% delle «persone disponibili, non alla ricerca di un lavoro» e il 56,7% delle «persone alla ricerca di un lavoro, non disponibili».