Bagnaia trionfa in Inghilterra

Scattato in pole e conservata ottimamente la prima posizione, Johann Zarco ha accarezzato il sogno del trionfo per cinque giri prima di finire sull’asfalto. Ad approfittare del “buco” lasciato dal francese è stato Alex Rins il quale, dopo una veloce battaglia con Jack Miller, ha preso la vetta per tenerla fino all’undicesima tornata. Lì si è fatto infilare da Pecco Bagnaia, che ha chiuso un recupero veemente con una staccata superba. Perso il comando delle operazioni, lo spagnolo della Suzuki è calato, venendo superato da Viñales, Miller, Martin e Bastianini, mentre l'italiano della Ducati ha spiccato il volo. Gli ultimi chilometri sono stati infuocati con Viñales, lanciatissimo, arrivato a insediare Bagnaia per il successo finale. L’assalto non è riuscito e così a festeggiare, alla fine, è stato il 25enne torinese, che con i punti conquistati è salito al terzo posto della classifica. Secondo ha chiuso proprio il 27enne iberico dell’Aprilia, che ha preceduto Miller e Bastianini. Ottava posizione per il leader della generale Quartararo, rallentato dal Long Lap Penalty.