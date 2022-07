Corsa Mondiale? Verstappen fa i cento metri piani, Leclerc i 110 a ostacoli

Charles ha già pagato penalità montando in Canada la quarta unità stagionale, Carlos molto probabilmente dovrà farlo in Francia. La corsa mondiale della Ferrari è una corsa a ostacoli. Verstappen corre i cento metri piani, Leclerc i 110 a ostacoli. In Austria Charles è stato più veloce in tutte le condizioni, ma alla fine ha avuto paura per un pedale del gas un po’ dispettoso. Ha avuto un weekend liscio, ma non liscissimo. Un weekend Ferrarelle se stessimo parlando di acque minerali. Gli è andato tutto bene, ma non benissimo. Se Sainz non lo avesse attaccato durante la Sprint forse avrebbe potuto superare Max anche sabato e guadagnare altri due punti. Se la Ferrari di Sainz non fosse andata arrosto la doppietta Rossa gli avrebbe fatto guadagnare altri sei punti su Max. Non tutto è andato liscio, ma visto come era andata le ultime volte, si capisce chiaramente perché Leclerc ha ritrovato il sorriso.