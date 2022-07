Positivo all’etilometro, Bagnaia la combina grossa

Il pilota italiano della Ducati è rimasto coinvolto in un incidente stradale con il suo Suv - senza riportare alcuna conseguenza - mentre, alle 5 della mattina, stava ritornando al proprio alloggio percorrendo la strada di Ses Salines. I problemi, per il 25enne, sono cominciati quando, come riportato da El Periodico de Ibiza, gli agenti della Guardia Civile e la Polizia Locale di Sant Josep hanno effettuato un controllo con l'etilometro. Dal test è emerso che il torinese aveva un tasso alcolemico di 0,87 mg/l, oltre il triplo del limite previsto dalle leggi spagnole. Immediatamente quindi, oltre alla multa, sono scattati il ritiro della patente e la requisizione del mezzo, portato al deposito su un carro attrezzi.