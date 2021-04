«Vettel? Ha bisogno di un esorcismo»

MANAMA - Non è stato un buon weekend per Sebastian Vettel, all'esordio con la sua nuova scuderia - ovvero l'Aston Martin - in Bahrain.

Il pilota tedesco è infatti stato dapprima eliminato in Q1, per poi partire in fondo alla griglia per non aver rispettato le bandiere gialle durante le qualifiche. Infine, in gara, ha tamponato Esteban Ocon prendendo dieci secondi di penalizzazione e arrivando al traguardo soltanto in 15esima posizione.

A questo proposito si è espresso l'ex campione del mondo di Formula 1 del 1996, Damon Hill. «Ha bisogno di un esorcismo per fare rimuovere lo spirito maligno», si può leggere sui media britannici. «Ciò che gli sta succedendo è orribile e non ha fatto niente per meritarsi tutto questo. È come se si trovasse in una mischia a rugby, dove deve schivare i colpi e rialzarsi. È necessario che si sbarazzi di tutta la negatività che lo avvolge e cambiare completamente a livello mentale. Una volta che si sarà liberato di tutto questo, avrà tutte le capacità per lottare ai vertici insieme a Lewis Hamilton e a Max Verstappen».

keystone-sda.ch / STF (Kamran Jebreili)