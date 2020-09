Quartararo, doppio colpo: successo e leadership nel Mondiale

BARCELLONA - Da Jerez a Barcellona: dopo un digiuno durato due mesi, Fabio Quartararo è tornato sul gradino più alto del podio. El Diablo, partito fortissimo a inizio Mondiale prima di incontrare diverse difficoltà, ha conquistato il GP di Catalogna riportandosi anche in testa alla classifica iridata con 108 punti (poi Mir con 100 e Viñales con 90).

Alle spalle del francese - al terzo successo in stagione - si sono piazzate le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Ai piedi del podio l'italiano Morbidelli, scattato dalla pole. Gara amarissima per Andrea Dovizioso, finito a terra con la sua Ducati dopo un contatto con Zarco nei primi giri. Grande rammarico anche per Valentino Rossi, che andava a caccia del 200esimo podio nella classe regina ma è scivolato e finito out quando si trovava in seconda posizione.

In Moto2 ha colto il terzo successo stagionale Luca Marini, fratello del Dottore. L'italiano, in vetta al Mondiale, ha vinto davanti a Lowes e Di Giannantonio. In ombra Tom Lüthi, che non è andato oltre l'11esimo posto.

In Moto3 spicca il primo successo in carriera del sudafricano Darryn Binder, che ha chiuso davanti agli italiani Tony Arbolino e Dennis Foggia. Out il leader del Mondiale Albert Arenas, centrato e steso da McPhee al sesto giro.

keystone-sda.ch (Alejandro Garcia)