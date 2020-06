«Miller può battere Marquez»

Qualche giorno fa Jack Miller si è accordato con il team ufficiale della Ducati e, grazie al suo temperamento in pista, potrebbe anche riuscire - secondo Cal Crutchlow - a mettere in seria difficoltà Marc Marquez.

Ricordiamo che nella scorsa stagione il pilota australiano - in sella alla Ducati Desmosedici del team Pramac Racing - ha ottenuto cinque terzi posti. «Miller può battere Marc Marquez nell'arco di una stagione», ha analizzato proprio Crutchlow a Motorsport. «Jack ha senza dubbio un grande talento sulla moto e penso che non sia inferiore rispetto a certi piloti. Lo vedo in grado di poter compiere quel passo in avanti che lo porterà a lottare con Marc nei prossimi anni. È il pilota giusto e può farcela. È una grande cosa per la sua nazione, anche perché nessun australiano era più salito sul podio dall’epoca di Casey Stoner».

Keystone/archivio