Fulmine a ciel sereno: Andrea Iannone sospeso per doping

NOALE (Italia) - Il pilota di MotoGP - Andrea Iannone - è risultato positivo a un controllo antidoping ed è stato sospeso provvisoriamente dalla Federazione internazionale del motociclismo (Fim).

Nelle urine dell'italiano - prelevate lo scorso 3 novembre a Sepang, in occasione del penultimo appuntamento del motomondiale - sono stati trovati steroidi anabolizzanti androgenici esogeni.

Il pilota potrà chiedere l’analisi del campione B prelevato in Malesia e la revoca della sospensione, ma fino a che non sarà emesso un verdetto non potrà partecipare a nessuna gara motociclistica. Ricordiamo che Iannone è sotto contratto con l'Aprilia per il 2020 e nel campionato appena terminato si è classificato 16esimo con 43 punti.

Keystone, archivio