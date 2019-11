«Valentino Rossi? Lo vedo male: parabola discendente e anche ripida»

SEPANG (Malesia) – Speranze di tornare a vedere Valentino Rossi competitivo ai massimi livelli? Speranze di vederlo tornare a battagliare per il Mondiale? Zero.

Questa è l'opinione di Loris Reggiani che, sconsolato, ha raccontato la fine del Dottore, vicino al termine della carriera e non più competitivo.

«Valentino Rossi lo vedo male – ha raccontato l'ex campione italiano – Mi sembra abbia cominciato la sua parabola discendente e che questa sia anche abbastanza ripida. Qualche bella gara la potrà fare ancora - anche in Malesia, se fosse partito meglio, sarebbe potuto andare sul podio - ma non credo lotterà più per il Mondiale. Purtroppo; non vedere Vale competitivo in un campionato è infatti un peccato. Credo che la prossima sarà la sua ultima stagione e che in Yamaha ci saranno poi Viñales e Quartararo. Maverick è un pilota molto forte tecnicamente ma poco forte psicologicamente: ha infatti ammesso di aver bisogno di un abbraccio quando è in crisi. Per quanto riguarda la Ducati, invece, penso abbia voglia di cambiare entrambi i piloti e penso anche che Dovizioso abbia già deciso di smettere alla fine dell’anno prossimo. La consapevolezza di non poter battere Marquez gli avrà fatto venire qualche pensiero».

keystone-sda.ch/STF (Vincent Thian)