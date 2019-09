L'insoddisfatto Vettel rischia la squalifica

MONZA (Italia) – Colta una vittoria bella e convincente, la seconda consecutiva dopo Spa, in casa Ferrari hanno festeggiato alla grande. Tutti hanno alzato i calici. Non tutti però hanno gustato a fondo lo champagne che li riempiva. Sebastian Vettel per esempio, è stato costretto a fare buon viso a cattivo gioco. E non perché il giovane compagno, quello che avrebbe dovuto fargli da seconda guida, lo ha velocemente surclassato nelle gerarchie di squadra. Il tedesco ha masticato amaro perché davvero nulla, nella sua guida, in questa stagione sta andando per il vero giusto. L'ultimo errore, quello monzese, gli ha levato la possibilità di andare a podio e, in più, lo ha messo a rischio squalifica.

«Pensavo di essere partito bene ma poi, senza spazio, ho perso la posizione – ha raccontato il 32enne - Poi ho semplicemente perso l’anteriore e non sono riuscito a fare nulla. A quel punto la gara era persa. Stroll? Stavo cercando di far ripartire la macchina nella direzione giusta e non l’ho visto. Mi piace ancora correre, ma sicuramente quando non vai bene e sai di poter fare meglio non puoi essere contento. Ora sono molto insoddisfatto».

La penalità inflittagli dai direttori di gara ha fatto perdere a Vettel altri tre punti sulla patente. Con questi, il tedesco ne ha visti evaporare nove negli ultimi dodici mesi. Altri tre nelle prossime tre gare e scatterà la squalifica per un Gran Premio.

keystone-sda.ch/ (DANIEL DAL ZENNARO)