S'infiamma il rush finale: Lugano di scena alla Vaudoise Arena

LOSANNA - Con un calendario fitto e la regular season entrata ormai nel suo rush finale, ogni squadra sta cercando di alzare il proprio livello e affinare gli ultimi meccanismi in vista dei giochi con vista sul titolo. Non fa eccezione il Lugano di Chris McSorley, che con i recenti innesti di Justin Abdelkader e Shane Prince - che ieri ha svolto il primo allenamento alla Cornèr Arena, ma resta in stand by in attesa del completamento dell’iter burocratico -, ha voluto aggiungere due frecce in più all'arco del coach canadese. Possibilità di scelta (la migliore ogni sera in base all'avversario e necessità) e spalle coperte in caso di infortuni, saranno fattori chiave nella fase più calda della stagione, dove non si potrà più sbagliare.

Usciti con qualche rammarico e a mani vuote dal weekend, i bianconeri sono tornati al successo martedì, piegando con un autorevole 5-1 la Cenerentola Ajoie. Numeri alla mano il Lugano è ancora in corsa anche per il sesto posto (sinonimo di accesso diretto ai playoff), ma nel concreto è molto più probabile che debba passare dai pre-playoff. Ed è lì che potrebbe consumarsi un duello col Losanna di John Fust, attualmente ottavo proprio davanti ai bianconeri, attesi questa sera alla Vaudoise Arena (19.45).

Dopo la sosta olimpica i biancorossi hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte, con l’ultimo successo segnato dalla verve di Jason Fuchs, autore addirittura di 8 punti nel roboante 8-2 sul Langnau. Lecito attendersi un match intenso e molto più combattuto, con le due squadre subito sul pezzo in un confronto che profuma d’antipasto di pre-playoff. I precedenti stagionali hanno visto sin qui due successi del Lugano (5-1; 8-4) e uno dei vodesi (4-1).

Ti-press (Pablo Gianinazzi)