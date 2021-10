Evander Kane, altri guai: 21 giornate di stop

SAN JOSE - Evander Kane di nuovo nella bufera. Il forte attaccante canadese, quarta scelta assoluta del Draft 2009, ha ricevuto una squalifica di 21 giornate per aver violato i protocolli Covid nel corso della passata stagione. Stando a diversi media, il 30enne - già escluso dalla rosa degli Sharks a seguito di un'indagine legate a scommesse illecite - avrebbe presentato un certificato di vaccinazione falso.

Gli accertamenti legati alle scommesse, sulle quali non state trovate prove concrete, erano scattati dopo la denuncia della moglie Deanna, dalla quale si sta separando. L'inchiesta della NHL va comunque avanti per stabilire se Kane abbia in qualche modo agito in maniera illecita e lesiva nei confronti del suo club.

Freshfocus/archivio