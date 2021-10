Weekend dello sport a Lugano il 30 e 31 ottobre

LUGANO - Il fine settimana del 30-31 ottobre le 140 società sportive sparse sul territorio della Città di Lugano faranno sentire la propria voce e la propria passione per riempire di gente gli stadi, le palestre e le piste a sostegno dell’iniziativa “Sì allo Sport” che sta suscitando un ampio riscontro mediatico e d’interesse.

Anche l’HCL contribuirà a questo forte segnale verso l’opinione pubblica per mostrare il peso specifico dello sport in tema di salute, crescita e aggregazione sociale e indotto economico.

Nell’ambito di questa iniziativa ogni abbonato dell’Hockey Club Lugano può presentarsi da oggi e fino a venerdì 29 ottobre compreso negli orari d’ufficio (8.30/12.00 – 14.00/18.00) al Segretariato HCL in Via Maraini 15 A, Pregassona, per ottenere un biglietto gratuito nel proprio settore fino ad esaurimento posti per la partita di sabato 30 ottobre 2021 alla Cornèr Arena contro il Ginevra.

Esibendo la propria tessera, gli abbonati HCL possono inoltre:

- presentarsi al Segretariato del FC Lugano a Cornaredo entro venerdÌ 22 ottobre e ottenere un biglietto gratuito per la partita di Swiss Football League FC Lugano-FC Servette di domenica 31 ottobre 2021 (inizio ore 16.30); a partire dal 23 ottobre i biglietti saranno distribuiti gratuitamente sul sito del FC Lugano

- presentarsi allo sportello della Divisione Sport a Cornaredo e ottenere un biglietto gratuito per la partita del massimo campionato svizzero di basket Lugano Tigers-Swiss Central Basket di sabato 30 ottobre 2021 (inizio alle ore 17.00 all’Istituto Elvetico di Lugano).

Allo stesso modo, i detentori di una tessera stagionale del FC Lugano e dei Lugano Tigers hanno la possibilità, sempre con le stesse modalità e negli stessi orari, di presentarsi al Segretariato HCL e ricevere un biglietto omaggio per la gara di sabato 30 ottobre 2021 alla Cornèr Arena contro il Ginevra (inizio ore 19.45).

Il DNA Bianconero & Events animerà inoltre sabato 30 ottobre a partite dalle ore 17.00 un capannone con buvette e musica che sarà montato allo stadio di Cornaredo, lato Cinestar. Al termine della partita della Cornèr Arena i tifosi potranno incontrare alcuni giocatori della prima squadra bianconera. L’incasso del capannone sarà interamente devoluto alla Sezione Giovanile dell’Hockey Club Lugano.

Ti-press (Samuel Golay)