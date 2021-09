Otto su otto per il Bienne, reazione Friborgo

BERNA - Al 49' il Bienne era sotto 3-1 a Berna, poi le reti di Kessler e del solito Brunner hanno portato la sin qui inarrestabile squadra di Törmänen al supplementare, deciso da Yakovenko. E così i Seelanders, in rete anche con Rathgeb, hanno ottenuto l'ottava vittoria in otto incontri! Agli Orsi, per contro, non è bastato un avvio di gara da favola con due gol nei primi 65'' a firma Moser e Scherwey, a cui ha fatto seguito il punto di Kahun.

Dopo quattro rovesci di fila ha finalmente trovato una reazione il Friborgo, imponendosi 3-1 nel derby contro il Ginevra grazie alle segnature di Brodin, Jörg e Sutter. A nulla è servito il punto delle Aquile firmato da Filppula.

Secondo successo stagionale per l'Ajoie, seconda sconfitta di fila per lo Zugo. I giurassiani sono andati a vincere all'overtime 3-2 nella casa dei campioni svizzeri, grazie al punto risolutore di Ueli Huber. Nei tempi regolamentari era stato Hazen - con una doppietta - a timbrare il cartellino per gli ospiti, mentre per i Tori sono andati a segno Lander e Hansson.

Rinvigorito dai successi su Losanna e Ambrì, il Rappi ha staccato la terza affermazione di fila imponendosi 5-4 in quel di Langnau. I sangallesi hanno bucato la difesa bernese con Brüschweiler, Wick, Maier, Dünner ed Eggenberger, mentre i padroni di casa sono andati a segno con Sturny, Schmutz, Grenier ed Olofsson.

Nell'ultima gara di serata il Davos è andato a fare la voce grossa a Losanna, vincendo 5-2. Di Frehner, Nygren, Stransky, Prassl e Simic i gol gialloblù, di Sekac e Bertschy quelli vodesi.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)