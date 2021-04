Abbattuto il Friborgo, vincono anche Losanna e Zugo

FRIBORGO - Il Ginevra è la prima squadra ad aver staccato il pass per le semifinali dei playoff. Le Aquile hanno spiccato il volo vincendo gara-5 in quel di Friborgo per 5-0, chiudendo la serie sul 4-1. Le reti che hanno permesso ai granata d'imporsi sulle rive della Sarine sono state messe a segno da Rod (3'), Vouillamoz (40' e 55'), Winnik (50') e Vermin (54').

Il Losanna ha invece prolungato la sua stagione battendo lo Zurigo per 5-2, rientrando nella serie (ora sul 3-2). Reti vodesi firmate da Hudon (16'), Malgin (40'), Bertschy (41'), Frick (58') ed Emmerton (60'), mentre ai Lions non sono bastati i sigilli di Prassl (4') e Andrighetto (33').

Nell'ultima sfida di serata lo Zugo, alla Bossard Arena, si è riportato in avanti nel duello con il Berna: 5-2 lo score finale scaturito grazie alle segnature per i Tori di Stadler (2'), Simion (7'), Klingberg (33'), Martschini (40') e Geisser (60') e per gli Orsi di Moser (15') e Bader (39').

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)