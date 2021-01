Costosissime ingiurie agli ufficiali

GINEVRA - Le sanzioni per gli scontri in pista, avvenuti prima e dopo il 60', dovrebbero essere terminate. Ora la SIHF si concentra sul "contorno". In quanto a giustizia sportiva, Ambrì-Ginevra del 12 gennaio non ha ancora detto tutto.

L'ultimo chiamato in causa è il difensore delle Aquile Jonathan Mercier il quale, per aver proferito ingiurie verso gli ufficiali, ha rimediato una lunghissima squalifica e una multa salata. Il 34enne difensore dovrà fermarsi per sette partite (una l'ha già saltata) e sarà costretto a pagare 5'700 franchi.