L’Ambrì doma i Tigrotti e ritrova il gusto della vittoria

AMBRÌ - Boccata d’ossigeno per l’Ambrì. La truppa di Cereda, reduce dalla beffa subita a Friborgo, si è riscattata superando il Langnau per 4-2. I biancoblù, questa sera letali in powerplay grazie anche al ritrovato Novotny, hanno risposto alla rete iniziale di Elo nel secondo periodo quando una doppietta di D’Agostini ha sancito l’allungo decisivo nel punteggio. I leventinesi torneranno in pista giovedì quando faranno visita al Rapperswil.

I primi a rendersi pericolosi sono stati i Tigrotti con Pesonen che ha impensierito più volte Conz. I bernesi hanno continuato a farsi preferire e sono passati in vantaggio al 9’19’’ grazie ad un potente tiro di Elo in powerplay. La reazione ticinese si è fatta attendere ma a 33’’ dalla sirena Trisconi ha pareggiato la contesa sfruttando la prima superiorità biancoblù della serata.

In avvio di secondo periodo sono stati D’Agostini e Trisconi a rendersi pericolosissimi con Punnenovs costretto agli straordinari per salvare i suoi compagni. Il portiere lettone non ha però potuto nulla sul micidiale tiro del Top-Scorer dell’Ambrì che al 29’08’’ ha regalato il primo vantaggio ai sopracenerini. I leventinesi, spietati con l’uomo in più, hanno trovato anche il 3-1 in 5c4 grazie ad un altro “missile” di D’Agostini (32’44’’). Si è così andati alla pausa con Fora e compagni in controllo del match.

La terza frazione si è aperta con due clamorose occasioni per Flynn e Trisconi sventate dall’estremo difensore dei bernesi, eccellente questa sera. Con i ticinesi in controllo del gioco il cronometro è corso rapido fino ai minuti finali di gara quando un rigore trasformato da Pesonen ha riaperto la partita (3-2). Il Langnau ha poi provato l’assalto a porta vuota incassando però il definitivo 4-2 firmato da Müller.

AMBRÌ - LANGNAU 4-2 (1-1, 2-0, 1-1)

Reti: 9’19’’ Elo (Huguenin, Pesonen) 0-1; 19’27’’ Trisconi (Flynn, D’Agostini) 1-1; 29’08’’ D’Agostini (Flynn, Plastino) 2-1; 32’44’’ D’Agostini (Plastino, Trisconi) 3-1; 57’17’’ Pesonen 3-2; 59’12’’ Müller (Plastino) 4-2.

Ambrì: Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Pezzullo, Ngoy; Fohrler; Trisconi, Flynn, D’Agostini; Müller, Novotny, Zwerger; Bianchi, Goi, Incir; Hinterkircher, Dal Pian, Neuenschwander; Mazzolini.

Penalità: HCAP 3x2’ SCL 7x2’

Note: Valascia 5'359 spettatori. Arbitri: Stricker, Fluri, Progin, Cattaneo.

keystone-sda.ch / STR (SAMUEL GOLAY)