I Rockets di scena a Lugano

BIASCA - Nella giornata odierna - venerdì 10 gennaio - i Ticino Rockets hanno emesso un comunicato riguardante la sfida di campionato del prossimo 18 gennaio.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets ha il piacere di comunicare che la partita di Swiss League prevista per sabato 18 gennaio 2020 alle ore 16.00 contro i GCK Lions sarà disputata nella suggestiva cornice della Cornèr Arena. Per il quarto anno consecutivo i Ticino Rockets saranno infatti ospiti dell’HC Lugano. Venire a tifare i Ticino Rockets sarà gratuito per tutti i possessori di una tessera HCL, HCAP, HCD e Ticino Rockets, mentre per tutti gli altri il costo del biglietto sarà di 15 CHF (fino a 12 anni l’entrata sarà gratuita). I biglietti possono essere acquistati sin d’ora su biglietteria.ch. Per l’occasione sarà aperta al pubblico la tribuna Est della Cornèr Arena ed i posti non saranno numerati. La società ringrazia l’Hockey Club Lugano per la disponibilità e si augura che una buona cornice di pubblico accetterà l’invito a sostenere con il proverbiale calore dei tifosi ticinesi i Ticino Rockets!".