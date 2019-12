Razzi abbattuti a 14” dalla sirena

Sconfitta beffarda per i Ticino Rockets, caduti 2-1 in casa dei GCK Lions per una rete subita nel finale

ZURIGO - Nuovo match dall'epilogo amaro per i Ticino Rockets, che nella 29esima giornata di campionato sono stati superati 2-1 dai GCK Lions. La solita prestazione ordinata e grintosa non è bastata ai Razzi i quali, pur passati in vantaggio, alla fine sono stati costretti a piangere.