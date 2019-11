Ambrì & Lugano: è tutto pronto per il terzo derby

AMBRÌ - Domani sera si disputa alla Valascia il terzo derby stagionale fra Ambrì e Lugano.

Ricordiamo che nel primo confronto di questo campionato i bianconeri avevano vinto in Leventina 2-1, dopodiché la truppa di Cereda era riuscita a mettere in atto la propria vendetta, espugnando a sua volta la Cornèr Arena all'overtime (4-3).

Da quel momento Sannitz e compagni non sono più stati in grado di incamerare nessun punto e – loro malgrado – hanno incassato in totale sei battute d'arresto consecutive in National League. Il gruppo necessita di una vittoria soprattutto per il morale. Per questo motivo i bianconeri hanno la grande occasione di invertire la tendenza a livello di risultati già questa sera a domicilio contro il Rapperswil e di arrivare alla stracantonale con la fiducia necessaria.

Dal canto loro i biancoblù non se la passano molto meglio: le sconfitte di fila sono tre, ma la squadra guarda tutti gli avversari dal basso della graduatoria con 21 punti conquistati in altrettanti incontri. Un successo permetterebbe ai padroni di casa di accorciare in classifica proprio sui cugini, i quali vantano attualmente soltanto quattro lunghezze di vantaggio (25) a parità di incontri.

Fora e compagni arriveranno indubbiamente più freschi all'appuntamento di domani visto che questa sera non scenderanno sul ghiaccio. La formazione leventinese sarà infatti di scena domenica pomeriggio alla Vaillant Arena contro la rivelazione Davos di Christian Wohlwend.

Da segnalare che domani sera avrà luogo anche il terzo derby romando fra Losanna e Ginevra alla Malley. I vodesi dovranno mettercela tutta per provare a riscattare le prime due uscite contro le Aquile, le quali si erano imposte 5-3 in trasferta e 2-1 fra le mura amiche.

Keystone, archivio