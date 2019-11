«Felici per il gioco, non per i risultati»

BIASCA - Determinazione e voglia di migliorare ogni giorno. Questo il leitmotiv in casa Rockets, dove coach Reinhard e Sébastien Reuille lavorano con un gruppo giovane, con un roster sempre pronto ad “accogliere” anche dei rinforzi che hanno bisogno di ghiaccio e di ritrovare le migliori sensazioni. Da Conz a Luca Hischier, fino ad elementi come Dario Meyer e Massimo Ronchetti: anche in questo campionato, da questo punto di vista, il progetto dei razzi sta funzionando alla grande. Un po’ più difficile la situazione legata ai risultati, dove di recente - contro la capolista Ajoie - è però stata interrotta una lunga serie di sconfitte.

«La stagione era iniziata con dei buoni risultati, anche al di sopra delle aspettative, poi la sconfitta contro i Lions ci ha dato una bella botta - esordisce Sébastien Reuille, assistant coach e ds dei rivieraschi - In quella partita vincevamo 4-1 sino al 45’, ma siamo rimasti a bocca asciutta (ko 4-5, ndr). Abbiamo accusato il colpo e c’è stata una serie negativa, interrotta con un’ottima prova contro la capolista Ajoie».



In linea di massima state rispettando le vostre aspettative?

«A livello di gioco e lavoro sicuramente, a livello di risultati no. Ci manca costanza nei 60’ e dobbiamo fare un clic. Quando abbiamo in mano una partita dobbiamo riuscire a vincerla. Sin qui, in 18 incontri, abbiamo perso 8 volte con un gol di differenza e questo pesa sul mentale dei giocatori. Per essere contenti, a livello di punti, dovremmo averne almeno 6-7 in più».

Quelli che vi permetterebbero di stare in piena lotta a ridosso delle riga.

«Ora l’ottavo posto è lontano 6 punti. Sono parecchi, ma in fondo nemmeno così tanti… La direzione è giusta e il nostro obiettivo resta quello di conquistare una salvezza possibilmente serena».

Nelle ultime partite i Rockets hanno potuto contare su Benjamin Conz. Rientrato da un lungo stop dopo l’operazione all’anca, il portiere biancoblù è completamente recuperato.

«Ha giocato tre buone partite, con dei salvataggi importanti. Tutto il reparto difensivo ha fatto bene, non solo Benji, e questo è un bel segnale. C’è stato sacrificio e solidità».

Quello di Conz è un altro ottimo esempio dell'importanza del progetto pe ri giocatori di Ambri, Lugano e Davos che cercano di ritrovare le migliori sensazioni (magari dopo un infortunio).

«Certamente. Pure Luca Hischier ha giocato alcune gare con noi prima di rientrare a Davos. Ha fatto bene e ora è già con la Nazionale di Fischer. Sta a noi dello staff gestire al meglio queste situazioni, ma abbiamo a disposizione un materiale interessante. Pensiamo anche ai diversi giovani, come Wetter, Anex e Pezzullo, che ora sono impegnati con la selezione U20».

A Sébastien Reuille, che in carriera ha indossato per ben 12 stagioni la maglia bianconera, chiediamo infine un commento sul Lugano di Kapanen.

«Hanno iniziato bene proponendo un buon hockey, ma anche a loro manca continuità. La pausa arriva al momento giusto perché tra infortuni e acciacchi la panchina è diventata corta. Si è visto bene nell’ultimo weekend, dove - dopo la trasferta di Ginevra - contro il Bienne è mancata un po’ di forza ed energia. I giocatori non sono macchine; sono umani. Per la stagione resto molto fiducioso, con Domenichelli che sta pianificando bene anche il futuro. Sono convinto che dopo la pausa potranno anche ritrovare elementi importanti come Walker e Zangger. Senza troppi infortuni possono arrivare comodamente nella metà alta della classifica».

TiPress/foto d'archivio