Maledizione Ambrì: altri tre infortuni

AMBRÌ - Continua l'annus horribilis, per quanto riguarda gli infortuni, per l'Ambrì.

Con l'infermeria già pienissima e Paolo Duca costretto a più riprese a guardare al mercato per tentare di tamponare le falle, in biancoblù stanno infatti continuando a collezionare guai vari. Gli ultimi costretti a fermarsi, alla Valascia, sono stati Michael Ngoy, Christian Pinana e Patrick Incir. I primi due hanno avuto un problema muscolare durante la sfida di sabato allo Zurigo e non saranno a disposizione prima di 3-4 settimane. L'attaccante 25enne si è invece fratturato il pollice della mano destra durante l'allenamento di lunedì pomeriggio. Già operato, rimarrà ai box per 6-8 settimane.

Di seguito il comunicato del club biancoblù:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che i difensori Michael Ngoy e Christian Pinana hanno subìto un infortunio muscolare durante la partita di sabato 2 novembre contro gli ZSC Lions.

Christian ha riscontrato un risentimento muscolare alla parte bassa del corpo in occasione del riscaldamento sul ghiaccio prepartita, mentre Mitch ha accusato un problema alla parte bassa del corpo sul finale di gara. Per entrambi i tempi

recupero si stimano intorno alle 3-4 settimane.

La società comunica infine che Patrick Incir ha subìto la frattura del pollice della mano destra durante l’allenamento di lunedì pomeriggio. Gli esami effettuati hanno purtroppo evidenziato la necessità di intervenire chirurgicamente. I tempi di recupero sono stimati in 6-8 settimane. Il club leventinese augura a Mitch, Tita e Pat un pronto e completo recupero."

keystone-sda.ch/ (ANTHONY ANEX)