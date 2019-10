Tanti 72'000'000 per Josi? «Roman ama Nashville»

NASHVILLE (USA) - Nessuna telenovela, nessuna corda tirata fino a rompersi: Roman Josi ha deciso di continuare la sua avventura in NHL a Nashville. Ha deciso di rendere la capitale del Tennessee la sua seconda casa. Già, questo sarà, per il 29enne bernese, la città adagiata sulle sponde del fiume Cumberland. Come potrebbe essere altrimenti, visto che ci vive dal 2011 e ci vivrà fino al 2028?

Per la sua fedeltà (e per gli strepitosi numeri messi insieme da Pro), il difensore rossocrociato si è meritato un rinnovo record: otto anni e 72 milioni di dollari.

«Firmare un nuovo contratto era quello che tutti volevamo - ci ha raccontato Jeff Jackson, che di Josi è l'agente - partendo da questo la trattativa con la dirigenza dei Predators è stata facile».

E veloce.

«Non lunga, mettiamola così. Le chiacchierate sono cominciate qualche mese fa, in estate diciamo, e si sono concluse senza troppi intoppi».

Il pensiero di molti era che il difensore attendesse il prossimo anno per ascoltare le proposte delle altre franchigie.

«Fino al luglio 2020 non c'era la possibilità di parlare con altri. L'idea di Roman non è comunque mai stata quella di cambiare, di mettersi sul mercato. Ama Nashville. Ama i suoi tifosi. Si trova bene con il club. Si trova bene con il team, del quale dal 2017/18 è il capitano. Voleva solo rimanere e questa sua scelta ha pesato molto sulla trattativa».

Ha portato a un accordo ricco.

«Josi è attualmente uno dei migliori difensori di NHL, Lega nella quale si trova benissimo e dove vuole chiudere la carriera. A Nashville ovviamente. L'accordo trovato è meritato: è commisurato al suo grande talento e alla sua etica di lavoro».

