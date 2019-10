Hofmann torna alla Cornèr Arena, doppio impegno per l'Ambrì

LUGANO/AMBRÌ - Sarà una serata speciale per Gregory Hofmann: sabato il suo Zugo scenderà in pista alla Cornèr Arena, casa del “Greg” per quattro stagioni prima del trasferimento nella Svizzera centrale. Il 26enne, vero cannibale del nostro campionato, ha iniziato la sua nuova avventura con il piede pigiato sull'acceleratore totalizzando 20 punti (di cui 13 gol) in 13 gare.

Le due squadre si erano già affrontate lo scorso 21 settembre oltre Gottardo, con il successo dei padroni di casa per 3-2 dopo i rigori. Quello in agenda domani sarà l'unico impegno del Lugano del weekend, che arriva al termine di una settimana intensissima in cui la società ha comunicato l'addio dell'“ingombrante” Ryan Spooner, l'arrivo in prova di Paul Postma e soprattutto il rinnovo contrattuale della bandiera Luca Fazzini. Escludendo l'impegno di Coppa i bianconeri sono reduci dai successi esterni su Rapperswil e Berna, due affermazioni che hanno confermato come i sottocenerini abbiano intrapreso la strada giusta.

Un po' più a Nord c'è un Ambrì confrontato con diverse assenze pesanti che stanno complicando maledettamente i piani di un Luca Cereda praticamente costretto a cambiare il suo line-up ad ogni partita. Questa sera i leventinesi andranno a caccia di punti a Les Vernets contro una formazione tosta ma che spesso si concede anche qualche momento di rilassamento. Nel fine settimana – nel quale i leventinesi affronteranno anche il Davos in casa – non rientrerà nessuno, motivo per cui chi scenderà sul ghiaccio avrà il compito di spingere ancor di più. Sfortuna vuole che il fitto calendario non concede... tregua: nei prossimi otto giorni l'Ambrì scenderà sul ghiaccio cinque volte. Poi ci sarà la pausa riservata alla Nazionale, durante la quale si spera che l'infermeria possa svuotarsi un po'...

keystone-sda.ch/ (SALVATORE DI NOLFI)