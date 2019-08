Altro straniero ad Ambrì: ecco (fino a dicembre) Brian Flynn

AMBRÌ – L'Ambrì ha completato la sua rosa ingaggiando, fino a dicembre, Brian Flynn. Scelto (anche) per sostituire l'infortunato Novotny, il 31enne centro statunitense vanta già una breve esperienza in Svizzera. Durante il campionato scorso ha infatti vestito la maglia dello Zugo, club con il quale ha collezionato 15 punti in 26 partite tra regular season e playoff.

Di seguito il comunicato del club biancoblù:

“L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver sottoscritto un contratto valido fino al 31 dicembre 2019, con opzione a favore della società sino al termine della stagione 2019-2020, con il centro americano Brian Flynn.

Classe ‘88, 185 cm, 84 kg, Brian ha concluso la scorsa stagione con l’EV Zugo, collezionando 27 presenze (9 goal e 8 assist) in National League e disputando la serie di finale contro il Berna. Il centro statunitense aveva iniziato la stagione 2018/2019 in AHL con i San Antonio Rampage. Per lui in carriera, dopo l’esperienza in NCAA con l’Università del Maine, anche 282 presenze in NHL con le maglie dei Montreal Canadians e Buffalo Sabres (28 goal e 36 assist). Il club leventinese dà il benvenuto a Brian nella famiglia biancoblù.”