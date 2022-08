Ritardi e mancanze: a Lugano il tifoso rimane a pancia vuota

«E, potete starne certi, non aspetteremo mesi per sistemare la questione - è intervenuto Martin Blaser, CEO e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Lugano - Come club sappiamo che qualcosa, in queste prime settimane di stagione, non ha funzionato. Posso comunque assicurare che abbiamo seguito fin dal principio con particolare attenzione il settore “Gastro” e ci stiamo muovendo per portarlo a un buon livello. Il tutto compatibilmente con i limiti di uno stadio che ha evidenti limiti strutturali e che, per questo, è ovviamente meno funzionale rispetto a quelli moderni».