FC Lugano in costante contatto con Uefa e Beer Sheva

"In merito alla situazione venutasi a creare in Israele e alle crescenti tensioni nella striscia di Gaza, la Direzione della F.C. Lugano SA comunica che è in costante contatto sia con l’UEFA sia con i responsabili dell’Hapoel Beer-Sheva, la squadra che i bianconeri dovrebbero affrontare giovedì in trasferta per la sfida di ritorno del terzo turno preliminare di UEFA Europa Conference League (2-0 per gli israeliani a Cornaredo). Al momento è presto per pronunciarsi in maniera definitiva, ma nel frattempo l’FC Lugano sconsiglia i propri tifosi di prenotare voli per Beer-Sheva, dato che non è scontato che sia quella la sede della partita di giovedì.