Mertens lusingato dal Galatasaray, firma prossima

Rifiutata la Juve, il 35enne attaccante sembra essersi fatto convincere da una proposta economica importante (4’000’000 di euro netti per dodici mesi), da una clausola interessante (l’accordo sarà automaticamente rinnovato nel caso in cui i Leoni riusciranno a qualificarsi per la Champions League 2023/24) e da una serie di benefits curiosi. La punta nativa di Leuven potrà beneficiare di una casa con vista sul Bosforo, di un autista privato e… di un aereo sempre pronto a riportarlo a Napoli. L’offerta del Galatasaray comprende infatti anche trenta voli per il capoluogo campano…