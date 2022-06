«In Portogallo, dietro Ronaldo c'è il vuoto»

Altra ipotesi, la Baviera.

«Se Lewandowski riuscirà a convincere il Bayern a lasciarlo andare al Barcellona, Ronaldo sarebbe il sostituto perfetto. Kahn e soci lo otterrebbero come svincolato e potrebbero “girargli” i soldi destinati al polacco. Economicamente, insomma, all’Allianz Arena non ci perderebbero nulla. Personalmente, con Nagelsmann in panchina, Cristiano lo vedrei bene. In una squadra ordinata come quella tedesca e in un campionato stimolante come la Bundesliga, potrebbe davvero lasciare il segno, potrebbe davvero realizzare tanti gol».