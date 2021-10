Spalletti affonda nuovamente Totti

ROMA - C’eravamo tanto amati. Così, la scrivessero a quattro mani, Luciano Spalletti e Francesco Totti potrebbero intitolare la storia del loro rapporto. Tra battutacce, stilettate e rimproveri, negli ultimi anni il tecnico toscano e l’ex campione non se la sono infatti mai mandata a dire: hanno più volte mostrato quanto poco, dopo un avvio promettente, si siano amati. L’ultima puntata di un litigio che sembra infinito è stata firmata dal mister il quale, innescato dai giornalisti in conferenza stampa - oggi, domenica, si gioca Roma-Napoli - non ha certo accarezzato l’ex compagno di avventura.

«Per Francesco ho fatto cose che non pensavo avrei fatto per un calciatore. E le rifarei anche. Di Roma ho amato l'ambiente e ho amato Totti, che con il pallone tra i piedi è il calciatore più forte che abbia mai allenato. È tra i più forti di quest'era calcistica. Anche io farò una serie su Francesco, ma non voglio spoilerarla. Il titolo è “Speriamo de morì tutti dopo"».

KEYSTONE