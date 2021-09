Sorprese e spettacolo in Champions. Lo Sheriff vince a Madrid

PARIGI - Non sono mancati spettacolo e colpi di scena nella serata di Champions League, dove il PSG ha vinto 2-0 il big match del Parco dei Principi dando un segnale forte e chiaro a tutte le rivali.

In campo contro il Manchester City di Guardiola, i parigini hanno vinto 2-0 grazie ai guizzi di Gueye (8') e Messi, che al 74' ha firmato un grande gol su servizio di Mbappé. Buona la prova tra i pali di Donnarumma, che ha bagnato con una vittoria il suo esordio in Champions.

Non è andata bene al Milan, ex squadra proprio di Gigio. I rossoneri, dopo un'ottima entrata in materia e il momentaneo 1-0 di Leao (bel destro incrociato su assist di Diaz al 20'), sono caduti alla distanza contro l'Atletico Madrid. Rimasti in 10 dal 29' per l'espulsione di Kessie (doppio giallo), gli uomini di Pioli sono stati raggiunti e castigati nel finale. All'84' Griezmann ha firmato l'1-1, mentre in pieno recupero la beffa è stata completata da Suarez, che al 97' ha trasformato un rigore concesso per fallo di mano di Kalulu.

Nell'altra sfida del girone B ha dettato legge il Liverpool, vittorioso 5-1 sul Porto e in testa a punteggio pieno con 6 punti. Per i Reds a segno Salah (doppietta), Mané e Firmino (doppietta).

A proposito di sorprese spicca il ko interno del Real Madrid, battuto 2-1 dal Sheriff Tiraspol. I Blancos, autori del momentaneo 1-1 con Benzema (rigore al 65'), sono stati trafitti da Jakhshibaev (25') e Thill (90'). Il Gruppo D - guidato proprio dal Tiraspol - è quello completato da Inter e Shakhtar.

Da segnalare anche il ko interno del Lipsia, battuto 2-1 dal Bruges. I belgi, che all'esordio avevano fermato il PSG (1-1), salgono a quota 4 punti come i parigini (+1 sul City). Al gol di Nkunku il Bruges hanno risposto sempre nel primo tempo con Vanaken e Rits.

La serata ha sorriso infine anche al Borussia Dortmund, che grazie a un gol di Malen (37') ha superato 1-0 lo Sporting. I gialloneri e l'Ajax (2-0 sul Besiktas) guidano il girone a punteggio pieno.

