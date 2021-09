«La vittoria dello YB sullo United ha reso più incerto questo girone»

BERGAMO - È stata la grande sorpresa della prima giornata di Champions League. Due settimane fa lo Young Boys ci ha regalato una notte indimenticabile, fermando il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Quel successo ha naturalmente messo in guardia anche l'Atalanta (inserita nel medesimo girone), che domani sera riceverà a Bergamo proprio i gialloneri.

«La sfida? Sarà importante ma non decisiva - le parole in conferenza stampa del tecnico della Dea Gian Piero Gasperini - Di sicuro è un girone molto equilibrato, reso ancor più complicato dalla vittoria dello Young Boys contro lo United, ma avremmo dovuto fare il massimo comunque. Sfruttare il fattore campo ti dà qualche possibilità in più, ma è un girone in cui cercare di fare punti ovunque, perché non ci sarà una partita scontata».



Il tecnico dell'Atalanta ha speso parole in merito ai bernesi: «È una squadra ben organizzata legata al suo 4-4-2, ma con lo United ha anche variato un po’, finché non si è trovata in superiorità numerica. Attacca con tanti uomini anche se in modi diversi».

Tra chi conosce molto bene l'YB c'è Remo Freuler, che mercoledì tenterà di sgambettare i connazionali: «La vittoria dell'YB sullo United ha dimostrato che se giochi come squadra puoi arrivare lontano, l’ha fatto vedere anche l’Italia vincendo l’Europeo».

