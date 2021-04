Il Lucerna sorprende il Losanna allo scadere

LUCERNA - La prima partita valida per il 30esimo turno di Super League - fra Lucerna e Losanna - ha visto prevalere gli svizzero centrali. La formazione guidata da Fabio Celestini ha infatti vinto 1-0, in virtù del sigillo del neo entrato Tasar al 90'.

In attesa degli altri incontri il Lucerna è momentaneamente salito al sesto posto in classifica con 26 punti, quattro lunghezze in meno rispetto agli avversari di giornata (30) e al Lugano (30), con i bianconeri che scenderanno in campo questa sera contro il San Gallo.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)