Il guizzo di Maric vale il secondo posto

LUGANO - Nuovo pesante successo per il Lugano, che ha piegato 1-0 il Losanna salendo momentaneamente al secondo posto della classifica di Super League.

Reduci da due vittorie consecutive, i biancoblù si sono presentati a Cornaredo convinti delle proprie possibilità. E pronti a dar battaglia. Fresco nei ricordi il 2-0 di febbraio, Giorgio Contini ha nuovamente tentato di sorprendere Jacobacci puntando su possesso e palleggio. Il suo rodatissimo 3-4-1-2 ha eseguito alla perfezione i dettami tattici ma…. non è stato perfetto. I vodesi hanno infatti a lungo comandato il gioco, senza però riuscire a cavare il classico ragno dal buco. Buon per i padroni di casa i quali, con Osigwe in campo, hanno concesso pochissimo e soprattutto mantenuto la porta inviolata. Il Losanna, invece, è caduto alla prima occasione concessa, alla prima disattenzione. Al 18’ Maric ha anticipato il suo marcatore in area e, su angolo di Ziegler, ha piazzato il pesatissimo vantaggio. Su quello i ticinesi hanno costruito tutte le loro fortune. Attivamente difensivi, hanno infatti chiuso ogni spazio agli avversari i quali, tranne in occasione di un bel colpo di testa di Da Cunha (42’), raramente sono stati in grado di graffiare. All’ora di gioco Jacobacci ha inserito chili e centimetri puntando su Covilo (al posto di Ardaiz); nell’ultimo scampolo di match, poi, ha intasato ulteriormente gli spazi chiamando in causa Gerndt, Daprelà e Lucky Opara. Lenti e prevedibili, i biancoblù non hanno così saputo neppure produrre l’ultima grande offensiva, arrivando al massimo a qualche sfortunata mischia in area. Hanno quindi alzato bandiera bianca, e per i bianconeri è stata festa.

La salvezza? Ormai certa, pure senza l’aritmetica. Ora il Lugano può concentrarsi, con serenità e fame, alla nobilissima corsa all’Europa.

Nell’altro match di giornata il Basilea ha battuto - in trasferta - 4-3 il Lucerna, salendo al terzo posto della graduatoria. Subito sotto, puniti da Schaub, i renani hanno risalito la china con Males (14’) e la doppietta di Zhegrova (18’ e 22’). Gli svizzerocentrali non si sono però arresi, arrivando al pari con Ndiaye (64’) e ancora Schaub (82’). Tutto finito? Per nulla: Arthur, al 93’, ha certificato il successo ospite.

LUGANO-LOSANNA 1-0 (1-0)

Reti: 18’ Maric.

LUGANO: Osigwe; Ziegler, Maric, Kecskes; Facchinetti (83’ Daprelà), Sabbatini; Lovric, Lavanchy (83’ Opara); Bottani (83’ Gerndt), Ardaiz (58’ Covilo), Abubakar.

Ti-press (Alessandro Crinari)