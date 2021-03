Gol fantasma al 93', l'ira di Ronaldo: «Un'intera nazione danneggiata»

BELGRADO - Nella serata odierna - sabato 27 marzo - hanno avuto luogo le sfide valide per le qualificazioni ai campionati del mondo del 2022 in Qatar.

Nel Gruppo A il Portogallo ha pareggiato in Serbia 2-2, in virtù delle reti di Mitrovic e Kostic da una parte e della doppietta di Diogo Jota dall'altra. La gara è stata caratterizzata da un gol valido annullato al 93' a Cristiano Ronaldo, il quale - al termine del match - si è reso protagonista di un duro sfogo. Ricordiamo che non era presente la tecnologia in campo, per questo motivo l'arbitro non ha avuto la possibilità di consultare il VAR. «Essere il capitano della selezione portoghese è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Dò e darò sempre tutto per il mio Paese, ciò non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da gestire, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione viene danneggiata. Alziamo la testa e concentriamoci subito sul prossimo match! Forza, Portogallo!», si può leggere sulla pagina Instagram del campione portoghese.

Per la cronaca, nello stesso girone, il Lussemburgo ha sorprendentemente battuto l'Irlanda in trasferta 1-0 (rete di Gerson Rodrigues).

Nel Gruppo E il Belgio non è andato oltre all'1-1 in Repubblica Ceca (sigilli di Provod e Lukaku), mentre la Bielorussia ha piegato 4-2 l'Estonia. Guidano la graduatoria belgi e cechi con 4 punti, seguono i bielorussi a una lunghezza (3), ma sono scesi in campo una volta in meno.

Nel Gruppo G sono invece stati disputati tre incontri. La Turchia e il Montenegro conducono la classifica a punteggio pieno (6 punti), in virtù dei successi maturati rispettivamente contro Norvegia 3-0 (doppietta di Tufan e gol di Soyuncu) e Gibiliterra 4-1 (Simic, Tomasevic, Beqiraj e Jovetic). Olanda-Lettonia ha infine sorriso agli Orange 2-0, grazie alle segnature di Berghuis e Luuk de Jong. La truppa di De Boer insegue in terza posizione (3 punti).

La Russia - in vetta al Gruppo H (6 punti) - ha invece liquidato 2-1 la Slovenia (doppietta di Dzyuba da una parte rete di Ilicic dall'altra). Gli sloveni inseguono al secondo rango unitamente alla Croazia (3 punti), con quest'ultima che ha sconfitto di misura Cipro (Pasalic). Infine Malta ha impattato 2-2 in Slovacchia.

keystone-sda.ch / STF (MIGUEL A. LOPES)