Jacobacci è amareggiato: «Non siamo stati inferiori, ci siamo fatti valere»

LUGANO - Soddisfatto per la prestazione, deluso per il risultato: questo lo stato d'animo di mister Jacobacci, che questa sera ha visto il suo Lugano giocarsela a viso aperto con la capolista YB.

«Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, mettendo la museruola alla capolista: loro non hanno fatto un tiro in porta e faccio i complimenti alla mia squadra - spiega nel post-partita il tecnico bianconero - In fase difensiva ci siamo fatti valere. Volevamo fare anche un gran secondo tempo, ma loro ci hanno castigato. Se penso che hanno segnato su un cross sbagliato... un po' di rammarico c’è. Complimenti a Fassnacht per il gesto tecnico. Poco dopo c'è stata l‘occasione di Bottani. La differenza sta qui: loro hanno segnato, noi abbiamo sbagliato».

Il 2-0 ha "ucciso" la partita. «Per noi è stato una vera mazzata. Eravamo messi bene in campo e con i cambi abbiamo cercato di cambiare il volto della partita. Anche Abubakar ci ha provato, ma la palla oggi non voleva entrare. Sul gol sbagliato da Bottani non potevo crederci. Ero convinto che entrasse, invece ho dovuto rendermi conto che non aveva fatto gol. Non posso dire niente ai miei ragazzi, per 90 minuti siamo stati presenti».

Per Jacobacci il Lugano meritava sicuramente qualcosa in più. «Il risultato non rispecchia quanto visto in campo. L'YB può essere contento di questi 3 punti. Sono deluso, non meritavamo di perdere, spiace per la grande determinazione dei miei giocatori. Chiaro la sconfitta fa male, ma da questa partita voglio tenermi le tante cose positive che ho visto in campo. Questo match ci aiuterà a crescere. Con il San Gallo, se giochiamo così, possiamo fare una grande partita. Ripeto: non siamo stati inferiori dello YB, possiamo giocarcela con tutti».

Ultime battute sull'esordio di Abubakar. «È un ragazzo che ci potrà aiutare, ma deve ancora capire i meccanismi. Stasera non era facile entrare in questa situazione. Bisogna dargli tempo per inserirsi bene, capire i movimenti dei compagni. Il quarto posto attuale in classifica ci sta».

Ti-press (Samuel Golay)