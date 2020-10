Lo Young Boys si illude: a Berna vince la Roma

BERNA - Una buona prima parte di gara non è stata sufficiente allo Young Boys per incamerare punti nella gara inaugurale di EL.

Il rigore trasformato da Nsame al 14' ha soltanto illuso la formazione di Seoane. Ai giallorossi è bastato uno scatto felino tra il 69' e il 74' per capovolgere la sfida. Dapprima Bruno Peres ha infilato in velocità la difesa giallonera e in seguito Kumbulla ha trovato l'incornata vincente a due passi da von Ballmoos, al quale non è riuscito il miracolo. In entrambe le circostanze la cerniera difensiva dell'YB non ha fatto certo una bella figura.

Nell'altra gara del Gruppo A il Cluj è andato a vincere 2-0 sul campo del CSKA Sofia.

Tra le altre partite giocate alle 18.55 spicca la sconfitta casalinga del Napoli contro l'Alkmaar (1-0), nonostante gli olandesi si siano presentati al San Paolo senza nove giocatori affetti dal coronavirus. Netto successo per 6-2 del Leverkusen sul Nizza.

