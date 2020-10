Pareggio del Lugano a Cornaredo: continua il buon momento bianconero

Dopo aver superato il Lucerna (2-1) e pareggiato a Zurigo (1-1), il Lugano ha colto anche il terzo risultato utile consecutivo stagionale, in occasione del terzo turno di Super League.

A Cornaredo contro il Sion di Fabio Grosso è finita 2-2, con i bianconeri che si sono ritrovati a inseguire il risultato due volte. Dapprima Guidotti (57') ha risposto a Grgic (40'), dopodiché Daprelà ha di fatto fissato il punteggio sul 2-2 all'82', in seguito al calcio di rigore realizzato da Serey Die al 73'.

Nello stesso tempo la matricola Losanna ha piegato lo Zurigo 4-0 grazie alle reti di Turkes, Puertas, Boranijasevic e Guessand.

In classifica i vodesi volano momentaneamente in vetta con 7 punti, uno in più del San Gallo (6) - che deve però ancora scendere in campo - e due in più del Lugano (5).

LUGANO - SION 2-2 (0-1)

Reti: 40' Grgic 0-1; 57' Guidotti 1-1; 73' Serey Die (R) 1-2; 82' Daprelà 2-2.

LUGANO: Osigwe; Daprelà, Maric, Kecskes; Custodio; Guerrero (91' Oss), Guidotti (85' Covilo), Lovric, Lavanchy; Bottani (28' Ardaiz), Gerndt.

Ti-press (Samuel Golay)