Il mister subito in panchina

BELLINZONA - Chiuso il rapporto con Valerio Jemmi, il Bellinzona ha deciso di affidare la panchina della Prima squadra a Davide Morandi.

Già in campo per dirigere il primo allenamento dei granata, il 55enne tecnico ex Locarno e Lugano debutterà in panchina domani sera, in occasione della trasferta basilese in casa dei Black Stars.