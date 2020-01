Ricardo Rodriguez ostaggio delle minusvalenze

MILANO (Italia) - Ricardo Rodriguez sta vivendo gli ultimi giorni da giocatore del Milan. Questa è - salvo improbabili ribaltoni - l'unica certezza data da un gennaio nel quale impazza il mercato.

L'esterno rossocrociato è felice di essere rossonero; il fatto che giochi pochissimo (solo 5 presenze stagionali) e che in estate ci sia l'Europeo, lo ha però convinto a cambiare aria. Per andare dove? Da tempo, con il suo agente, il 27enne ha un accordo con il Fenerbahce, che gli ha promesso uno stipendio importante (ora guadagna poco più di due milioni a stagione) e una fascia da riempire con le sue sgroppate. L'unico "problema" che ha il club turco è che, come è giusto che sia, il Milan stringerà la mano solo al miglior offerente. E al momento chi ha fatto l'offerta più vantaggiosa per il Diavolo è il PSV.

Fatti i debiti conti, presi in considerazione ammortamento e salario, per evitare di dover registrare a bilancio una minusvalenza, per Rodriguez i rossoneri hanno chiesto 6-8 milioni. Non si accontenteranno di meno. Gli olandesi sono disposti a pagarli e a chiudere un acquisto definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. Il Fenerbahce ha invece fatto un'offerta inferiore. Ha rilanciato, è vero - spingendo l'agente del giocatore a presentarsi a casa Milan - ma non è arrivato a pareggiare la cifra messa sul piatto dai tulipani.

Tempo per sbrogliare la matassa ce n'è ancora un po'. Come finirà? Qualcuno dovrà mollare la presa. O la società meneghina, che dovrà accontentarsi di incassare poco (ma mai meno di 6 milioni) per un atleta che comunque l'anno prossimo sarà in scadenza di contratto, o Ricardo, che dovrà almeno momentaneamente mettere da parte l'idea di visitare Istanbul e virare sulla forse meno frizzante Eindhoven.