Atletico promosso, Juve vittoriosa in Germania

MADRID (Spagna) - L'ultimo posto ancora disponibile tra le 16 meraviglie del calcio europeo è andato all'Atletico Madrid. Al Wanda Metropolitano gli spagnoli hanno fatto il loro dovere, battendo per 2-0 la Lokomotiv Mosca. Successo che ha "cancellato" il Leverkusen, battuto dalla Juve con il medesimo risultato (sigilli di Ronaldo e Higuain) e costretto di conseguenza a proseguire il suo percorso in Europa League.

Nel Gruppo B le due qualificate Bayern Monaco e Tottenham si sono affrontate senza nessuna pressione. Il successo è andato ai bavaresi (3-1), in rete con Coman, Müller e Coutinho ai quali ha risposto il solo Sessegnon. Nell'altra gara l'Olympiacos - "relegato" in EL - ha sconfitto 1-0 la Stella Rossa, decisivo El Arabi dal dischetto.

Nel Gruppo A il PSG ha umiliato il Galatasaray, affossato con lo score di 5-0 (reti di Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé e Cavani). Successo anche per il Real per 3-1 sul campo del Bruges (Rodrygo, Vinicius Junior e Modric per le merengues, Vanaken per gli avversari). Parigini e madridisti erano già certi degli ottavi, mentre la formazione belga disputerà l'EL.

keystone-sda.ch / STF (Manu Fernandez)