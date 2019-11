Juve, missione compiuta nel segno di Dybala

TORINO (Italia) - Obiettivo raggiunto per la Juventus di Sarri, che all'Allianz Stadium ha blindato il primo posto nel Gruppo D. Opposti ai sempre rognosi Colchoneros di Simeone, i bianconeri si sono imposti 1-0 grazie a un gioiello di Paulo Dybala. Sul finire di un primo tempo sostanzialmente equilibrato, il talento argentino ha firmato il gol decisivo con una punizione da urlo (47'). La sua battuta, dalla sinistra dell'area di rigore, non ha lasciato scampo a Oblak. Nel secondo tempo grande pressione degli spagnoli, che non hanno però fatto breccia nella retroguardia bianconera. Per la Juve da sottolineare un palo di Bernardeschi

Piegato a Torino, l'Atletico Madrid non è ancora certo di un posto negli ottavi. Fermi a 7 punti, i Colchoneros sono infatti a +1 sul Bayer Leverkusen, che ha superato 2-0 la Lokomotiv a Mosca. Nell'ultimo turno la Juve farà visita ai tedeschi, mentre l'Atletico ospiterà i russi.

Nel Gruppo C primo prezioso successo dell'Atalanta di Gasperini, che a San Siro ha battuto 2-0 la Dinamo Zagabria. Per la Dea a segno Muriel e Gomez. I bergamaschi, complice il pari 1-1 tra Manchester City e Shakthar, possono ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. L'ultima sfida, contro lo Shaktahr, sarà decisiva, sempre che i Citizens non commettano passi falsi contro la Dinamo Zagabria.

E il Real Madrid? Avanti 2-0 al Bernabéu contro il PSG, i Blancos si sono distratti e fatti rimontare nel giro di due minuti. Alla doppietta di Benzema (17', 79'), hanno risposto Mbappé (81') e Sarabia (83'). L'altra sfida del Girone A, quella tra Galatasaray e Brugge, si è chiusa sull'1-1.

Da segnalare anche il successo in rimonta del Tottenham di Mourinho, che dopo lo shock iniziale (0-2 al 19'), ha ribaltato 4-2 l'Olympiacos anche grazie alla doppietta di Kane. Tutto facile invece per il Bayern Monaco, che fuori casa ha travolto 6-0 la Stella Rossa (poker di Lewandowski).

keystone-sda.ch/STF (Antonio Calanni)